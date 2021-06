Schetyna: opozycja nie może dłużej przegrywać. Nie ma dokąd się cofnąć

- Jeżeli Kaczyński nie odbuduje większości parlamentarnej, to możliwy będzie scenariusz przyspieszonych wyborów. Musimy być na nie gotowi - stwierdził Grzegorz Schetyna w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Przypomniano mu, że w maju 2019 roku Schetyna stwierdził, że istnieje pomysł na pokonanie PiS. Według Schetyny trzeba go jednak najpierw dobrze znaleźć i wiedzieć, z kim go szukać.

Schetynę spytano następnie, czy pomysł ten wreszcie się znalazł.

- Myślę, że tak. Dzisiaj widać to jeszcze lepiej, ale nie ma alternatywy wobec współpracy środowisk opozycyjnych, parlamentarnych, pozaparlamentarnych i samorządowych – opartej na elementarnym zaufaniu - powiedział Schetyna.

Dodał, że konieczne jest stworzenie systemu naczyń połączonych, który umożliwi opozycji wygranie wyborów.

Schetyna zdradził również, na czym polegać ma nowy pomysł na pokonanie PiS. Platforma Obywatelska od lat mówi o zjednoczonej opozycji.

- Proszę zobaczyć, jak zmieniła się współpraca na opozycji od wyborów europejskich do parlamentarnych - wskazał Schetyna. - W tych pierwszych było blisko, ale nie udało się dołączyć Wiosny Roberta Biedronia. Gdybyśmy wtedy poszli razem, wynik byłby remisowy. Chwilę później, ruszając jednym blokiem, udało się zabrać PiS-owi większość w Senacie, co procentuje do dzisiaj. Co wybory jesteśmy mądrzejsi, teraz przyszedł moment na wyciągnięcie wniosków. Opozycja nie może dłużej przegrywać. Już nie ma się gdzie cofnąć - kontynuował wypowiedź.

Schetyna wskazał również, że konflikt w obozie rządzącym jest "widoczny i oczywisty".

jkg/wp