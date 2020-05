Schetyna liczy na start i klęskę Budki w wyborach? Ciekawe doniesienia!

„ Jesteśmy w trudnej sytuacji z tą kandydaturą, ja tego nie ukrywam” – powiedział dziś w rozmowie na antenie Radia PLUS wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.

„Teraz jest moment taki, gdy będziemy wiedzieli kiedy i jak odbędę się wybory, żeby na nowo ustalić strategię. Wszystko się w tym momencie otwiera i nie ma już co rozpatrywać co mógł zrobić sztab i kto mógł co powiedzieć”.