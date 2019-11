Schetyna do Kaczyńskiego: Dzisiaj skończyła się władza totalna

aldek 12.11.19 21:59

Co ten człowiek bredzi. Zadaje się z wszelkiego rodzaju "lumpami politycznymi", byle tylko wygrać z PiS i to po bandzie i na chama. Takie umawianie się w wyborach i nieformalne koalicje winny być karane odebraniem dotacji partyjnych jeżeli jakaś partia, uczestnicząc w sojuszu pozaprawnym, nie wystawia kandydata w wyborach. To jest kpina z ordynacji i demokracji. Winno to dotyczyć wszystkich. Tak samo zakaz jakichkolwiek transferów międzypartyjnych w czasie trwania kadencji. Rezygnujesz ze swego komitetu odchodzisz a na twoje miejsce wchodzi kolega z twojej dotychczasowej formacji. Inna sytuacja to zwykle oszukiwanie wyborców.