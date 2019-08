Sataniści twierdzą, że ustawa o obronie życia narusza ich wolność religijną

The Satanic Temple - czyli świątynia szatana nie rezygnuje z walki o "prawo" do aborcji. O sprawie informuje portal lifenews.com.

W tym tygodniu proaborcyjna grupa złożyła nowe odwołanie do ustawy dotyczącej "świadomej zgody", jaka ma miejsce w Missouri.

Jak wynika z pozwu satanistycznej grupy, państwo zmusiło "Judy Doe" do otrzymania broszury, która - miała zawierać "niedokładne" informacje zniechęcające kobiety do aborcji. Satanistyczna grupa twierdzi, że prawo narusza jej wolność religijną.