Jacek Sasin: Tusk przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości

„Mimo upływu 11 lat ból pozostał i poczucie ogromnej straty po przyjaciołach pozostało. Bardzo wiele osób, które tam zginęły to były osoby, które bardzo blisko znałem” – mówił dziś Jacek Sasin w rocznicę katastrofy smoleńskiej.

W rozmowie na antenie RMF FM dodał, że już w najbliższym czasie mamy poznać raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.

„Myślę, że to jest kwestia raczej najbliższych dni, a na pewno nie miesięcy”

- zaznaczył minister aktywów państwowych.

Jak dalej podkreślił, katastrofa w dalszy ciągu dzieli Polaków:

„A dzieli Polaków, dlatego że są ciągle osoby, którym na tym zależy. Tutaj nie mogę uciec chociażby od wczorajszego wywiadu Donalda Tuska, który - muszę powiedzieć - przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości w polityce, ale też nie tylko w polityce”.

Odnosząc się do wczorajszych słów Donalda Tuska podkreślił, że dowodzi to, że chce on uciec od odpowiedzialności za to, co miało miejsce 11 lat temu:

„[…] a od odpowiedzialności nie ucieknie, bo był wtedy premierem, człowiekiem, który decydował o tym, jak to śledztwo będzie przebiegało”.

Stwierdził też, że nie ma zamiary odpowiadać, czy wchodzi tu w grę odpowiedzialność karna, bo od takiej oceny są sądy. Dodał jednak, że odpowiedzialność polityczna Donalda Tuska jest oczywista. Wskazał:

„Zarówno brak Tupolewa, jak i oryginały czarnych skrzynek cały czas są w Moskwie i są w Moskwie, dlatego że ekipa Donalda Tuska na to pozwoliła, dała Rosjanom argumenty do tego, żeby te dowody przetrzymywali”.

dam/PAP, RMF FM