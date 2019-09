Samodzielne rządy PiS!

Cogito ergo sum 22.9.19 18:47

Większość Konstytucyjna. Kto się tego kiedyś spodziewał? To prawdziwy cud na miarę Solidarności z 1980 roku. Teraz Polska musi się przeciwstawić tęczowym bolszewikom, którzy chcą zatruć duszę narodu jadem demoralizacji, który nazywają postępem i tolerancją. W praktyce stosują już środki bezpośredniego przymusu. W jednym hrabstwie w Anglii zakazano dziewczynkom przychodzenia do szkół w spódnicach. Kiedy te się zbuntowały przed szkołą postawiono policjantów, którzy nie wpuszczali dziewczynki w spódnicach do szkoły. Lewactwo jest obecnie obłąkane.