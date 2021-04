Salvini: Spotkanie w Warszawie w poszerzonym gronie w maju

– "W maju dojdzie do spotkania w Warszawie w poszerzonym gronie, a potem we Włoszech. To jest projekt na rzecz powołania ważniejszej grupy europejskiej, by zjednoczyć rodzinę dusz dziś podzielonych" – powiedział w wywiadzie dla sobotniego wydania dziennika "Corriere della Sera" lider włoskiej Ligi i były wicepremier Włoch, a także minister spraw wewnętrznych tego kraju, Matteo Salvini.

Jak dodał, „jeśli każdy zrobi krok ku drugiemu, możemy stworzyć blok alternatywny dla socjalistów”.

Salvini odnosząc się do krytyki przez lewicę jego działań i spotkania w Budapeszcie z premierami Polski i Węgier w przez lewicę powiedział, że tamtejsi politycy mają na jego punkcie „obsesję”.

Podkreślił też duże znaczenie Polski w strukturze NATO i określił nasz kraj jako tamę dla rosyjskich ambicji.

- "Spotkałem się z premierami dwóch krajów, przyjaciół Włoch, z którymi utrzymywana jest bardzo ważna wymiana handlowa i relacje kulturalne oraz gospodarcze. Polska jest krajem NATO o fundamentalnym znaczeniu, stanowi tamę dla rosyjskich ambicji" – stwierdził szef Ligi.

mp/pap/tysol.pl