Sąd odebrał ósemkę dzieci. Dzięki Ordo Iuris wrócą do domu

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził, że ośmioro dzieci bezzasadnie odebranych z rodzinnego domu, może pozostać z matką. Wcześniej małoletni trafili do domu dziecka z powodu oskarżenia rodziców o rzekome stosowanie przemocy. Sąd poprzedniej instancji oparł się w znacznej mierze na donosie pracownika socjalnego ignorując opinie wielu świadków potwierdzających prawidłową sytuację w rodzinie. W trakcie postępowania ojciec dzieci zmarł. Rodziców reprezentował Instytut Ordo Iuris.

W czerwcu 2017 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie umieścił szóstkę dzieci w domu dziecka po tym, jak pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej uznali, że w rodzinie miałoby dochodzić do przemocy. Policja, bez dostatecznej weryfikacji donosu, skierowała oskarżenie do sądu, który bez wysłuchania i udziału rodziców, wydał wyrok w uproszczonym postępowaniu nakazowym. Mimo zgromadzonego w toku długotrwałego postępowania bogatego materiału dowodowego potwierdzającego, że rodzice nie stosują przemocy wobec dzieci, sąd dał wiarę lakonicznej opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów opartej w znacznej mierze na donosie pracownika socjalnego. W efekcie rodzicom z Piaseczna odebrano łącznie ośmioro dzieci.

Wydając postanowienie o umieszczeniu małoletnich w domu dziecka, Sąd Rejonowy nie uwzględnił opinii psychologicznej oraz zeznań świadków, w tym dwojga asystentów rodziny odwiedzających rodziców trzy razy w tygodniu i zeznań psychologów pracujących na co dzień z dziećmi. Wszystkie pominięte przez sąd dowody były korzystne dla rodziców oraz potwierdzały bezzasadność decyzji o umieszczeniu małoletnich w placówce. Psychologowie, asystenci rodziny i wychowawcy potwierdzili silną więź emocjonalną w rodzinie oraz wykonywanie władzy rodzicielskiej w sposób zgodny z dobrem wszystkich dzieci. Psycholog, do której uczęszczały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej kategorycznie zaprzeczył, aby ujawniały one jakiekolwiek oznaki stosowania przemocy. Również dzielnicowy funkcjonariusz policji nigdy nie odnotował występowania w tym domu przemocy lub nadużywania alkoholu. Od krzywdzącego postanowienia pełnomocnicy rodziny wnieśli apelację.