Rzecznik rządu: W przyszłym tygodniu wprowadzimy nowe obostrzenia

W ciągu najbliższych dni do województw z najwyższą liczbą zakażeń koronawirusem zostaną przekazane maseczki. Rządzący uruchamiają też szpitale tymczasowe. Co natomiast z kolejnymi obostrzeniami? Na to pytanie odpowiedział w Radiu ZET rzecznik rządu Piotr Müller.

Piotr Müller zapowiedział, że w najbliższy weekend najpewniej nie będzie jeszcze żadnych zmian w obostrzeniach. Mają one się jednak pojawić w przyszłym tygodniu. Zgodnie z obecną strategią rządu, będą to obostrzenia wprowadzane lokalnie, w województwach, które zmagają się z największą ilością zakażeń. Zapewnił przy tym, że na pewno rządzący nie wprowadzą zakazu przemieszczania się.

Cały czas, mimo wczorajszej negatywnej oceny ministra zdrowia, rządzący mają też rozważać zakup chińskich szczepionek.

- „Wariant, który jest brany pod uwagę tylko w sytuacji, gdy faktycznie dokumentacja medyczna, wszelkie procedury zostaną zachowane. Wykluczyć nie możemy, stąd rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Chin”

- mówił rzecznik rządu.

- „Min. Niedzielski jasno powiedział, że warunkiem jest to, żeby produkt był bezpieczny i tak samo uważa cała reszta rządu, ale równolegle do badania produktu trzeba podejmować działania”

- dodał.

Jak wyjaśnił, rząd już dziś podejmuje takie działania, by nie okazało się, że kiedy szczepionka z Chin okaże się bezpieczna, Polska stanie z tyłu kolejki w oczekiwaniu na jej zakup.

Gość Beaty Lubeckiej był też pytany o atak medialny przeprowadzony na prezesa PKN Orlen i spekulacje na temat jego misji.

- „Ocena tego, w jaki sposób działa Orlen, konsoliduje polski rynek paliwowy i energetyczny jest bardzo dobra. To wyzwanie ogromne, które prezes Obajtek realizuje bardzo dobrze”

- podkreślał.

kak/Radio ZET