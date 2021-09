Rzecznik rządu: Jesteśmy w sytuacji realnego zagrożenia

Trwa kryzys na polsko-białoruskiej granicy, gdzie reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza imigrantów z Bliskiego Wschodu. Za kilka dni natomiast, tuż przy polskiej granicy rozpoczną się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-21. Komentując tę sytuację na antenie TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że „jesteśmy w sytuacji realnego zagrożenia”.

- „Nie ma spokojnych czasów, trzeba wyraźnie podkreślić, że jesteśmy w sytuacji realnego zagrożenia, zarówno jeżeli chodzi o akcję zorganizowaną przez prezydenta Łukaszenkę, jeżeli chodzi o ruchy migracyjne, ale również ćwiczenia wojskowe rosyjskie i białoruskie są realnym zagrożeniem”

- powiedział rzecznik rządu.

Wskazał, że rządzący biorą pod uwagę zaognienie sytuacji na granicy oraz prowokacje w czasie manewrów Zapad-21.

- „W ten sposób testuje się możliwości obronne krajów granicznych. Widzieliśmy, co się działo na Krymie, w Gruzji czy wschodniej Ukrainie. To są fakty, to są działania zbrojne, i daleko idących działań w najbliższej lub nieco dalszej perspektywie niestety wykluczyć nie możemy”

- podkreślił.

Dodał również, że według informacji rządu, na Białoruś ściągnięto około 10 tys. imigrantów, którzy w każdej chwili mogą próbować przekroczyć granicę Polski, Łotwy lub Litwy.

kak/TVP1 – Kwadrans Polityczny, PAP