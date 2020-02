Rzecznik rządu: Cieszy mnie decyzja prezydenta. To rozstrzygnie wszelkie wątpliwości

O podpisaniu przez prezydenta nowelizacji poinformował dziś jego rzecznik Błażej Spychalski. Odnosząc się do tego, rzecznik rządu w rozmowie na antenie radiowej „Trójki” dodał:

„Zresztą to jest element stabilizujący system i wymiar sprawiedliwości i liczę na to, że ostatecznie już rozstrzygnie wszelkie wątpliwości dotyczące statusu sędziów, bo ustawa wprost mówi, że takiej weryfikacji inni sędziowie nie mogą realizować, ponieważ jest to kompetencja, prerogatywa pana prezydenta po właściwym przeprowadzeniu procedury przez KRS”.