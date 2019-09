Rzecznik prezydenta Dudy: Czasy, gdy Polska była pouczana, mamy już za sobą

Rzecznik prezydenta pytany był między innymi o głosy w UE, wedle których to Polska wstrzymuje wysiłki na rzecz ochrony środowiska. Spychalski odparł, że tego typu stwierdzenia pojawiają się głównie ze strony Francji. Dalej dodał:

„Prosiłbym prezydenta Francji Emmanuela Macrona o to, by skupił się bardziej na problemach swojej polityki wewnętrznej i strajkach, które odbywają się od wielu miesięcy we Francji oraz tym, jak traktowani są obywatele francuscy”.