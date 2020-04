Rzecznik Praw Dziecka w obronie dzieci poczętych: Użyjcie sumienia

Niejestemrobotem 16.4.20 11:02

Niech rzecznik się zajmuje dziećmi, a nie zabrania kobietom aborcji. I tak ustawa jest restrykcyjna i pozwala na aborcje tylko w wyjątkowych przypadkach, ale tacy jak on chcą to jeszcze zaostrzyć. Czy on nie ma sumienia i nie pomyśli, o cierpieniu, które przez zaostrzenie się stanie, jeśli będzie się zmuszać kobiety do rodzenia dzieci, które będą cierpieć? O traumie kobiet? Nie, to go nie obchodzi, on chce narzucić swoje zdanie innym.