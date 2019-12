Rzecznik Mikołaj Pawlak apeluje o walkę z pornografią

Rzecznik praw dziecka zachęca władze do jak najszybszego zajęcia się sprawą dostępu do pornografii. "Im szybciej wprowadzimy ograniczenia, tym szybciej zaczniemy walczyć ze skutkami pornografii, która może zrujnować psychikę dziecka" - powiedział w rozmowie z PAP.

Rzecznik Mikołaj Pawlak wskazał, że o sprawie ograniczenia dostępu do pornografii mówi od momentu swojego ślubowania. Pawlak powołał się na raport Stowarzyszenia Twoja Sprawa, według którego ogrom polskich dzieci, często zaledwie kilkuletnich, ogląda w Internecie materiały pornograficzne. Problem dotyczy przede wszystkim chłopców, ale nie tylko, pornografię oglądają także dziewczynki. Wśród chłopców 14-16 lat aż 60 proc. ogląda pornografię co miesiąc, a 10 proc. - prawie codziennie lub codziennie.

Raport Stowarzyszenia jest oparty na dziesiątkach badań naukowych nad pornografią prowadzonych na całym świecie od wielu lat. Wynika z niego jednoznacznie: osoby oglądające pornografię cierpią na liczne zaburzenia społeczne, psychiczne i fizyczne. Tak, także fizyczne, bo częsta konsumpcja pornografii prowadzi do zmian w mózgu analogicznych jak te powstające wskutek zażywania narkotyków. Skutki są tym gorsze, im młodszy jest człowiek oglądający materiały pornograficzne.

Stowarzyszenie w raporcie podkreśliło, że jednym z największych problemów jest dostęp do pornografii przez smartfony.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zajmuje się teraz wypracowaniem przepisów, które pozwolą ograniczyć nieletnim dostęp do pornografii. Kłopot polega na tym, że dziś witryny internetowe nie sprawdzają wieku użytkownika w żaden skuteczny sposób. To oznacza, że dzieci pozostawione same z telefonami czy komputerami mogą zupełnie swobodnie niszczyć swoją psychikę i mózg niezwykle szkodliwymi materiałami.