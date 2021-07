Rząd zdecydował! Dodatkowe 83 mld zł na służbę zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy podnoszący nakłady na służbę zdrowia do 7 proc. PKB. Do systemu ochrony zdrowia trafią dodatkowe 83 mld zł.

- „Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Dzięki niej do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł”

- przekazał resort zdrowia.

W komunikacie podkreślono, że w 2027 roku nakłady na opiekę zdrowotna wyniosą 215 mld zł.

Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu.

Szybszy wzrost nakładów na służbę zdrowia to jeden z elementów wielkiego programu Prawa i Sprawiedliwości określanego Polskim Ładem.

