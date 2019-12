Rząd zajmie się pornografią. Utrudni dostęp nieletnim?

Jak mówi rzecznik Stowarzyszenia Twoja Sprawa, Izabela Karska, celem jej firmy jest ograncizenie dostępu do pornografii osobom nieletnim. Póki co na stole jest pomysł blokowania stron internetowych, które nie wprowadzają rzetelnych i skutecznych systemów weryfikacji wieku użytkownika. "Trzeba skończyć z fikcją związaną z tym, że ktoś kliknie, potwierdzając, że ma ukończone 15 lat. Każde dziecko jest w stanie to zrobić" - powiedziała Karska.

A my mamy bardzo prostą radę: zakazać rozprowadzania, udostępniania i ułatwiania dostępu do pornografii pod groźbą najsurowszych kar. Właściwa byłaby kara śmierci. Jeżeli to z różnych przyczyn niemożliwe, konieczne jest wieloletnie więzienie i wysokie grzywny. W ten sposób problem pornografii szybko zniknie. A rząd nie powinien się bać utrudniania dostępu do pornografii dorosłym.