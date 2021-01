Rząd wesprze gminy górskie kwotą 1 mld złotych

- W ramach Krajowego Planu Odbudowy, MRPiT przygotowało kilka projektów na ponad 1 mld zł. To są projekty, które będą adresowane do branży turystycznej i pośrednio wesprą wszystkie społeczności, gdzie turystyka odgrywa rolę zasadniczą. W przypadku pomocy dla branż nieobjętych tarczą obecnie - analizujemy wszystkie dane na bieżąco – poinformował dzisiaj podczas konferencji prasowej wicepremier Jarosław Gowin.

Sytuacja gospodarcza spowodowana obostrzeniami z powodu koronawirusa jest dla wielu branż w Polsce tragiczna. Sytuacja dotyczy w bardzo dużej mierze turystyki i hotelarstwa oraz obszarów kraju, które z tego się utrzymują, a więc między innymi są to obszary górskie i z tym jest związana inicjatywa „Góralskiego Veta”, ponieważ w regionach górskich turystyczny spadł aż o 70 proc.

- Rząd podjął bardzo trudną decyzję o zamknięciu turystyki zimowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to bardzo duży cios dla przedsiębiorców reprezentujących tę branżę. Jest to wielkie wyzwanie dla samorządów z gmin górskich. Z ubiegłym tygodniu na wniosek Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii uruchomiona została nowa Tarcza finansowa i opiewa ona na 20 mld zł i te środki trafią do przedstawicieli 45 branż dotkniętych administracyjnymi obostrzeniami, a więc w znacznej mierze trafi także do przedstawicieli biznesów w gminach górskich – powiedział Gowin.

- Takich gmin górskich jest ok. 200. I każda z tych gmin, samorządy w tych gminach dostaną dwojakiego rodzaju wsparcie. Samorządy mogą umarzać podatek od nieruchomość, to jest bardzo ważne dla przedsiębiorców. Rząd będzie refinansował 80 proc. kosztów takiego umorzenia. Druga forma pomocy to środki przeznaczone na inwestycje związane z branżą turystyczną, łącznie na te inwestycje dla gmin górskich rząd zdecydował się przeznaczyć przeszło 700 mln zł. Górny limit dotacji dla jednej gminy wynosi 8 mln. Te środki trafią do gmin górskich w ciągu już najbliższych tygodni – wyjaśnił wicepremier.

Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który też był obecny na konferencji był pytany „Góralskie Veto”.

Powiedział:

- Ten miliard złotych, który trafi do przedsiębiorców, to nie są środki rządu, który własnych pieniędzy nie ma. Zasada solidarności musi obowiązywać nas wszystkich. Dzisiejsza tarcza to nie jest próba uśmierzenia niepokojów. Zapowiedzieliśmy powstanie takiej pomocy już kilka tygodni temu

Zaapelował też o solidarność i dyscyplinę oraz o wytrzymanie wspólnie obostrzeń które z uwagi na pandemię są narzucane.

mp/Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii