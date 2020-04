Rząd uruchamia Tarczę Finansową. 100 mld zł dla firm

"Dziś obroty firm to mniej więcej 3,5 bln złotych. Podzielmy to na 4 kwartały - ok. 875 mld złotych. Przyjmujemy założenie, że kryzys w lipcu, sierpniu zmniejszy swoje oddziaływanie. Wiemy zatem, że znaczna część firm przestała pracować. W jednych branżach to 100 proc. firm, w innych również następuje uszczuplenie przychodów. Zakładając, że to kwartalnie ok. 900 mld zł przychodu, musimy bezpośrednio przekazać zastrzyk gotówki dla przedsiębiorców, by ratowali miejsca pracy" - wskazał Morawiecki.