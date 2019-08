Rząd ujawni wykaz lotów Donalda Tuska i Ewy Kopacz

Kali 13.8.19 9:41

Jak latać Tusk z kolegami to złodziej, a jak latać Kuchciński na panny to dobrze. Jak znaleźć zimny trup w kryminale za Platformy to zbrodnia i gmatwanie dochodzenia a jak znaleźć zimny trup teraz to boksera ukąsić owada w szyję. Jak wykopać trupa dla odszkodowania za zamach w Smoleńsk to dobrze i prędko wykopywać, a jak rodzina świeżego trupa zgłaszać zastrzeżenia to prokuratura umarzać i zamykać trumna i prędko chcieć chować. Bądź mądra, bądź jak Kali.