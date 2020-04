Rząd przedłuża obostrzenia, matury przełożone. Będzie też obowiązek noszenia maseczek

mordechaj 9.4.20 14:56

PiSowi chodzi o to, aby trzymać ludzi w niepewności, by Polacy uwierzyli, że PiS może wymyślać różne bzdury, a Polacy MUSZĄ się podporządkować. To taka tresura społeczeństwa, aplikowana przez PiS. Do dzisiaj maseczki były ZŁEM WCIELONYM, od dzisiaj maseczki są OBOWIĄZKIEM. Tylko gdzie je kupić (nie BREDŹCIE, że w Biedronce, bo to bzdura), gdzie kupić rękawiczki gumowe i gdzie kupić płyn do dezynfekcji, który miał być na Orlenie, a mało osób go w ogóle tam widziało. Ten, co go Duda w fabryce do butelek rozlewał.