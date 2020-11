Rząd pamięta o przedsiębiorcach! Premier zaprezentował program wsparcia. ,,Mamy amunicję dla firm''

Będzie pomoc dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty związane z kolejnymi obostrzeniami wymuszonymi przez rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował dziś w trakcie konferencji prasowej szczegół dotyczące rządowej pomocy dla firm.

„Od tego, w jaki sposób będziemy trzymali dystans społeczny, zależy nie tylko nasze zdrowie, ale i stan gospodarczy”

- przypominał dziś premier.

Jak dalej zaznaczył:

„Wiem, że firmy, przedsiębiorcy, liczyli na odrobienie strat z wiosennego lockdownu, tymczasem dziś musimy dokonywać kolejnych obostrzeń, żeby zatrzymać transmisję wirusa”.

Morawiecki dodał, że wszyscy odczuwają niepokój związany z lockdownem, pracą i zarobkami. Zapewnił, że rząd robi wszystko aby wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców z bardzo dużymi programami finansowymi.

„Mamy przygotowaną amunicję, żeby pomagać firmom”

- zapewnił Prezes Rady Ministrów.

Łączny wolumen wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to aż 150 mld złotych. Ma pomóc w uratowaniu ponad 5 mln miejsc pracy.

Jak wskazywał dalej:

„Ta strategia, którą dzisiaj prezentujemy, jest wzbogacona o wiele nowych elementów i będziemy działać szybko i zdecydowanie. Proszę Senat o bardzo szybkie procedowanie tych rozwiązań, które będą wymagały legislacji”.

Zapewnił też, że rząd będzie konsultował się z różnymi branżami w celu udoskonalenia Tarczy, aby najbardziej dotknięte obostrzeniami branże miały szansę przetrwać.

