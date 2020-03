Ryszard Terlecki: Samorządowcy-buntownicy stracą stanowiska

Niejestemrobotem 30.3.20 13:55

Tego PiS chce? Dalszego dzielenie Polaków? Byleby tylko wyszło na jego? Skoro ludzie w większości nie chcą, żeby wybory się odbyły, to może warto byłoby je przełożyć? Bo w sytuacji, w której wielu ludzi na nie nie pójdzie ze strachu, ich przeprowadzenie to kpiny z demokracji. Co do prawa, to niech sobie nim partia, która wbrew prawu wprowadziła zmiany w kodeksie wyborczym gęby nie wyciera. Sytuacja nie jest normalna, powinien być wprowadzony stan wyjątkowy, ale nie jest i jak zwykle samorządowcy dbają o ludzi, bo rząd centralny ma to gdzieś. A co do władz samorządowych, oni rządzą miastami z woli swoich wyborców, co PiS zrobi, jeśli ludzie będą protestować za swoimi samorządowcami, w czasie epidemii to poważne zagrożenie zdrowotne, a po epidemii co rząd zrobi? Wyśle wojsko przeciw ludziom? Będzie rządzić przemocą? Wywoła wojnę domową? W imię swojej władzy?