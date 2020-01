Ryszard Czarnecki ujawnia manipulacje związane z prof. Szyszko

O wycinkach w Puszczy Bukowej informowaliśmy wcześniej na łamach szczecińskiej „Wyborczej” wielokrotnie. W komentarzach padało wiele wspomnień sięgających nie tak odległych lat 90. W odczuciach wypowiadających się turystów, w tamtych czasach wycinka była, ale nie tak rzucająca się w oczy jak obecnie.



„Trudno mi było rozpoznać znane od dawna rejony puszczy, rozjechane ścieżki, stosy nieuprzątniętych gałęzi. Przed oczami ukazywały mi się te fragmenty puszczy z lat 90. minionego wieku” – pisał jeden z turystów. Kolejny zaś zauważył: „Kiedyś martwiły mnie grupy crossowców, dzisiaj już ich przejazd pozostał dla mnie prawie niezauważalny, jak oglądałem ilość ściętych drzew i zdewastowane drogi w rejonie północnym Puszczy Bukowej”



Liczbom przyjrzała się dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Sprawdziła liczbę metrów sześciennych, jakie władające Puszczą Bukową Nadleśnictwo Gryfino wycinało i planuje wyciąć w kolejnych dziesięcioleciach. Tak bowiem teoretycznie planuje się wycinki, czyli w okresach dziesięcioletnich. Dane są następujące:



W latach 1997-2006 nadleśnictwo wycięło 280267 metrów sześciennych drzewa. W latach 2007-2016 było to już 383805 metrów sześciennych. Plan na lata 2017-2026 zakłada zaś wycinkę 558684 metrów sześciennych.



W swoim artykule zamieszczonym na łamach Przeglądu Uniwersyteckiego prof. Szlauer-Łukaszewska komentuje to tak: „Lasy traktowane są obecnie głównie jako miejsce pozyskiwania surowca – drewna. Trudno się w tych działaniach doszukać harmonii i rozsądku, niezbędnych w prowadzeniu tzw. zrównoważonej gospodarki leśnej. Muszą w niej występować odpowiednie proporcje pomiędzy eksploatacją drewna a hodowaniem lasu i ochroną przyrody. Leśnicy powinni postępować roztropnie, bo obecnie występująca rabunkowa wręcz eksploatacja doprowadzi do tego, że nasze lasy zmieniają się w młodniki.



Prof. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska zwróciła też uwagę na to, o czym głośno mówią organizacje przyrodnicze, w tym skupiający miłośników Puszczy Bukowej „Klub Kniejołaza”. Chodzi o propagandowe działania Lasów Państwowych, które widząc protesty w sprawie wycinek cennych lasów (ofiarą pada nie tylko Puszcza Bukowa, ale też np. Puszcza Karpacka), przekonują, że więcej jest drzew sadzonych niż wycinanych. „Nie jest to akcja dobroczynna, tylko zwyczajna, obowiązkowa czynność po usunięciu starego drzewostanu” – pisze prof. Szlauer-Łukaszewska. I dodaje: „Pamiętajmy, że jeden stary buk produkuje tyle tlenu co jego 1700 dziesięcioletnich dzieci. Gdybyśmy posługiwali się tylko bilansem tlenowym i utrzymaniem status quo, to dzięki nasadzeniom udaje się zastąpić jedynie niecałe trzy miliony drzew – w skali kraju to tyle, co nic!”.

