Ryszard Czarnecki przemawiał z ambony. Kuria upomni proboszcza

katolik 21.8.19 9:50

Kurie i Episkopat powinny się zastanowić dlaczego wydano pozwolenie,aby w Diecezji Warszawskiej.Łódzkiej.Katowickiej wydano dekret dopuszcający ludzi świeckich do głoszenia kazań i udzielania sakramentów.To jest dopiero ześwieczczenie Koscioła Jezusa Chrystusa i zrównywanie się z protestantyzmem.Jak bardzo upokarzające i jaką profanacją jest dopuszczne do tego,aby szafarze udzielali Komunii,dotykali Pana Jezusa,Umieszczali Jego Ciało w Monstrancjii!!!.Czy nad tym ktoś się zastanowił.Nie bo takie jest stanowisko biskupów,tych którzy popierają masonów,albo są masonami.Dlatego nic wielkiego się nie stało,że Pan Czarnecki zabrał głos.Jest osobą świecką,a przecież kurie wydają zgody na głoszenie kazań przez świeckich.więc w czym problem,Niepoprawność polityczna,?nie spodoba się to PO,broniarzom itp.,LGBT?Lepiej niech Episkopat wezwie do powszechnego Różańca i pokuty pomyśli o Intronizacji ,to jest ważniejsze niż zajmowanie się rzeczmi nieistotnymi,chodzi o to żeby wykazać,że jest ręka na pulsie,ale nie w tym miejscu,gdzie powinno bić serce Katolickiej Polski-przy Maryi,przy Różańcu,za te wszystkie profanacje. Szatan nie zasypia.