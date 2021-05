Rusza platforma komunikacyjna Donalda Trumpa

W Stanach Zjednoczonych ruszyła nowa platforma komunikacyjna, należąca do Donalda Trumpa. To odpowiedź na cenzurę, jaka spotkała byłego prezydenta USA ze strony Facebooka oraz Twittera.

„From the Desk of Donald J. Trump” – to nazwa nowej platformy, na której stronie wita nas nagranie z hasłem:

„W czasach milczenia i kłamstw rodzi się zwiastun wolności”.

Internauci będą mogli póki co udostępniać pojawiające się tam posty na Twitterze oraz Facebooku i otrzymywać powiadomienia o nowych treściach. Nie ma jeszcze możliwości komentowania postów Donalda Trumpa oraz pisania własnych. Na platformie pojawiły się już pierwsze wpisy byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

dam/dorzeczy.pl,Wprost