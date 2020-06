Ruska smuta. Ukraina- specjalny status z NATO. Rosja protestuje

Leszek 16.6.20 19:05

Stanisław Maślanka o rzezi na Wołyniu



Kobietom w ciąży Ukraińcy rozcinali na żywca brzuchy, wyszarpywali dziecko i wnętrzności a do środka brzucha tak rozpłatanej dręczonej, krwawiącej kobiety wrzucali... żywego kota... Mało? Dziecko tak wyszarpane jeszcze żywe z wnętrznościami z rozdartej kobiety wrzucali do koryta, gdzie na źywca było wyżerane przez świnie... A ja nie rozumiałam co to znaczyło, że Ukraińcy wymyślili dla Polaków 365 rodzajów tortur...

Po jednej torturze na każdy dzień roku. Tyle ich było. Wyobrażacie sobie widok niemowlęcia, które chwytano za nóżki i uderzano główką w ścianę? A niemowlę, które brano za obie nóżki i rozrywano wzdłóż? A niemowlę, które chwytano za języczek i przybijano za ten języczek do stołu? W jakich męczarniach to dziecko umierało na oczach rodziców... A W TYM CZASIE UKRAIŃCY OGRABIALI DOM, ŻĄDALI WYDANIA KOSZTOWNOŚCI I CO CIEKAWE DOWODÓW OSOBISTYCH POLAKÓW. A PO CO? BO CHCIELI SIĘ ZABEZPIECZYĆ, ŻE JAK TRZEBA BĘDZIE TO UCIEKNĄ DO NAS JAKO POLACY... A ILU TU UKRAIŃSKICH OPRAWCÓW NA TAKICH POLSKICH DOWODACH PRZYJECHAŁO I NADAL ŻYJE Z TOŻSAMOŚCIĄ ZAMORDOWANYCH POLAKÓW???