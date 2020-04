RPD ostro do Spurek: Nie ma Pani moralnego prawa do wypowiadania się o dzieciach!!!

tomasz 14.4.20 9:10

Dam nie wiem kim jesteś kobietą czym mężczyzną? Kim byś nie był/?a to trochę pokory mniej pychy . dziecko ma prawo do życia nie wolno jego zabijać. A pani Spurek to zdegenerowana kobieta. Która odbiło przez pieniądze i dla nich zrobi wszystko nawet powie każdą bzdurę włącznie z uwielbieniem zwierząt które są jedynie materią czyli istotą ożywioną. Natomiast człowiek ma duszę jest stworzony przez Boga . o tym ta tępa i zdegenerowana Spurek nie pomyślała . Więc odsyłam ją do książki Traktat o człowieku św Tomasza z Akwinu tam jest wyraźnie pokazana różnica między człowiekiem a zwierzęciem . Ale ta pani jest ograniczona i do niej to nie dociera. Mam nadzieję że przeczytacie i dojdziecie do tych samych wniosków.