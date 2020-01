Rozszerzenie sankcji na Rosję z poparciem ambasadorów państw UE

PolakNieLeming 27.1.20 19:09

Rosjanie twierdzą, że jesteśmy im winni za "wyzwolenie". NIC WAM NIE JESTEŚMY WINNI ! Wyparliście Niemców z naszych terenów, bo było po drodze do Berlina i przy okazji anektowaliście nowe tereny do swojego Mordoru. Taka jest prawda, więc NIGDY, NIGDY WIĘCEJ NAS NIE WYZWALAJCIE !!! I nigdy więcej nas nie napadajcie, ani żadnych swoich sąsiadów (co jest waszym hobby od kilku stuleci).

Warto wiedzieć i pamiętać:





https://opinie.wp.pl/rosja-jest-nam-winna-54-miliardy-dolarow-poznaj-prawde-o-tym-jak-sowieci-ograbili-polske-6168898136479361a