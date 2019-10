Cela Plus: Rozbito grupę ,,Lelka''. Mogli wyprać 37 mln zł

W ramach rozpracowywania zorganizowanej grupy przestępczej policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu we Wrocławiu i funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, zatrzymali trzy osoby. Według śledczych członkowie tej grupy zajmowali się oszustwami, praniem pieniędzy i wyłudzeniem podatku VAT. Wśród zatrzymanych jeden z mężczyzn jest podejrzany o kierowanie grupą i nadzorowanie przestępczego procederu.

W wyniku działań przeprowadzonych w minionym tygodniu na terenie województwa dolnośląskiego, zatrzymano 3 mężczyzn. Z ustaleń śledztwa wynika, że każdy z nich miał określoną rolę w grupie. Jacek B. ps. „Lelek”, według śledczych był „głową zarządu” grupy oraz osobą, która prawdopodobnie finansowała cały proceder. Warto zaznaczyć, że Jacka B. ps. „Lelek” jest bardzo dobrze znany policjantom. Swoją działalność rozpoczął jeszcze w latach 90-tych. Kilkanaście lat temu policjanci z Zarządu we Wrocławiu CBŚP zatrzymali go i wówczas, zostały mu przedstawione zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, jak również inne przestępstwa. Mężczyzna został wtedy skazany i trafił do zakładu karnego, gdzie przez kilkanaście lat odbywał zasądzoną karę aż do października 2016 roku.