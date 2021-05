Różańcowy maraton z papieżem Franciszkiem. Jutro papież połączy się z Jasną Górą!

Wczoraj z inicjatywy papieża Franciszka rozpoczął się ogólnoświatowy maraton modlitewny w intencji ustania pandemii. Przez cały maj w jednym z maryjnych sanktuariów na świecie odbędzie się różaniec transmitowany przez media watykańskie. Wczoraj papież Franciszek łączył się z bazyliki watykańskiej z sanktuarium Matki Bożej w Walsingham (Anglia). Jutro połączy się natomiast z jasnogórskim sanktuarium.

Modlitwa różańcowa w intencji ustania pandemii na świecie rozpoczęła się w Watykanie razem z pierwszym lockdownem.

- „Madonna to decyzja Boga. On sam Ją wybrał. To współpraca, której chce sam Bóg. A zatem również i my stańmy u Jej boku, aby zwrócić świat w kierunku Boga. Na tym polega moc modlitwy. Przypomina nam o tym sama Matka Boża. W Lourdes, w Fatimie, w każdym objawieniu Maryja zawsze powtarza: módlcie się! módlcie się o nawrócenie świata! Maj jest ku temu dobrą okazją”

- mówił Radiu Watykańskiemu kard. Angelo Comastri.

- „Również przez ten różaniec, który transmitujemy z Bazyliki św. Piotra za pośrednictwem watykańskich mediów. Jedno świadectwo w sposób szczególny mnie dotknęło: byłem daleko od Kościoła – napisał mi pewien mężczyzna. Pewnego dnia chciałem powiedzieć mojej żonie, aby zrobiła mi już kolację. Ona modliła się na różańcu z Watykanu. Zatrzymałem się na chwilę, a potem sam zostałem wciągnięty w tę modlitwę. Padłem na kolana, nie znałem nawet Zdrowaś Maryjo, a od tego dnia nie opuściłem ani jednego różańca”

- opowiadał duchowny.

Miesiącem szczególnej modlitwy za wstawiennictwem Maryi jest maj. Dlatego na ten miesiąc papież Franciszek zaproponował wyjątkową inicjatywę. Pod przewodnictwem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji rozpoczął się różańcowy maraton pod hasłem „Kościół modlił się nieustannie do Boga (Dz 12, 5)”. Każdego dnia w innym maryjnym sanktuarium na świecie odbędzie się różaniec, w którym wierni z całego świata razem z ojcem świętym będą mogli wziąć udział za pośrednictwem mediów watykańskich. Codziennie modlitwa będzie sprawowana w innej intencji, które obejmą różne kategorie osób najbardziej dotkniętych przez pandemię. Dziś w sanktuarium Jezusa Zbawiciela i Matki Bożej w Elele w Nigerii modlić się będziemy za tych, którzy nie mogli się pożegnać ze swoimi bliskimi. Jutro natomiast, w sanktuarium na Jasnej Górze poprowadzony zostanie różaniec za wszystkich chorych i zakażonych. Następnie modlitwa będzie się odbywać w kolejnych sanktuariach.

4 maja z bazyliki Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie

5 maja z sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei Południowej

6 maja z sanktuarium Matki Bożej w Aparecidzie w Brazylii

7 maja z sanktuarium Matki Bożej Pokoju i Dobrej Drogi w Antipolo (Filipiny)

8 maja sanktuarium Matki Bożej w Lujan w Argentynie

9 maja z Domku Loretańskiego we Włoszech

10 maja z sanktuariu11 maja z sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneux (Belgia)

12 maja z bazyliki Matki Boskiej Afrykańskiej, Algier, Algieria

13 maja z sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie w Portugalii

14 maja z sanktuarium Uzdrowienia Chorych w Velankanni w Indiach

15 maja z sanktuarium Matki Bożej, Królowej Pokoju w Medjugorje w Bośni

16 maja z katedry Matki Bożej w Sydney w Australii

17 maja z bazyliki Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie (USA)

18 maja z sanktuarium Matki Bożej w Lourdes (Francja)

19 maja z Domu Najświętszej Marii Panny w pobliżu Efezu w Turcjim Matki Bożej w Knock w Irlandii

20 maja z sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre (Kuba)

21 maja z sanktuarium w Nagasaki (Japonia)

22 maja z sanktuarium Matki Bożej z Montserrat (Hiszpania)

23 maja z sanktuarium Bazyliki Notre-Dame du Cap (Kanada)

24 maja miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

25 maja z bazyliki Matki Bożej w Ta’Pinu (Malta)

26 maja z bazyliki Matki Bożej z Guadelupe (Meksyk)

27 maja z greckokatolickiego sanktuarium Matki Bożej w Zarwanicy (Ukraina)

28 maja z sanktuarium Matki Bożej w Altötting (Niemcy)

29 maja z sanktuarium Królowej Libanu w Harissie (Liban)

30 maja Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (Włochy)

31 maja transmisja z Groty Lurdzkiej w Ogrodach Watykańskich (nabożeństwu będzie przewodniczył Ojciec Święty).

Modlitwa każdego dnia rozpoczyna się o godz. 18:00 i jest transmitowana przez oficjalne kanały Stolicy Apostolskiej.

Do wspólnej modlitwy ojciec święty zaprosił dziś po nabożeństwie Regina coeli.

