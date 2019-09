Rosyjski dysydent: Zostaliśmy sierotami po śmierci Kornela Morawieckiego

"Kornel Morawiecki dla obalenia komunizmu zrobił prawdopodobnie najwięcej spośród wszystkich polskich działaczy antykomunistycznych"-powiedział Iwanow w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Iwanow podkreślił, że do Polski przybył w 1980 r. i rozpoczął współpracę z Solidarnością, jednak wówczas "wszyscy się go bali".

"Jego ideologią był solidaryzm. Nawet swojemu synowi mówił, że musi iść do polityki, by zrobić coś dobrego dla własnego narodu. Jestem przekonany, że to, że mamy premiera Mateusza Morawieckiego, to jest duża zasługa jego ojca. Byłem świadkiem, jak namawiał syna, żeby poszedł do polityki i próbował coś zmienić"-podkreślił rozmóca Polskiej Agencji Prasowej.