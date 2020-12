Rosyjski cyberatak to wypowiedzenie wojny USA

Сałkiem jasne jest, że Rosjanie brali udział w cyberataku – powiedział kilka dni temu sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

„W rzeczywistości jest to wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym przez Rosję i musimy potraktować to poważnie” – ostrzegł Richard Durbin, senator ze stanu Illinois w komentarzu udzielonym The Hill.

Zespół prezydenta-elekta Joe Bidena rozważa kilka opcji odwetu na Rosji w związku z Sunburst, zakrojonym na dużą skalę wyrafinowanym cyberatakiem na departamenty i resorty rządu USA.

Po inauguracji prezydenta elekta Joe Bidena jego administracja rozważy kilka opcji ukarania Rosji w odpowiedzi na jej cyberataki – od wprowadzenia sankcji gospodarczych po odwetowe cyberataki na rosyjską infrastrukturę – podaje Reuters, powołując się na poinformowane źródła.

Odwet Stanów Zjednoczonych musi być na tyle potężny, aby spowodować znaczne straty gospodarcze, finansowe i technologiczne.

Ponadto zespół Bidena dyskutuje o potrzebie powstrzymania rosyjskich zdolności w zakresie cyberszpiegostwa w przyszłości, podało źródło agencji.

Sankcje finansowe wymierzone w rosyjskie przedsiębiorstwa państwowe i imperia biznesowe rosyjskich oligarchów bliskich prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi przyniosą skutek – pozbawią ich dostępu do transakcji dolarowych – powiedział Edward Fishman, ekspert Think nanku Atlantic Council.

Przypomnijmy, rosyjscy hakerzy znalazły się w centrum podejrzeń o cyberatak na dużą skalę na agencje rządowe USA. W szczególności zaatakowano Ministerstwo Finansów, Departament Stanu i inne resorty. Atak był największy w ciągu ostatnich 5 lat.

Podejrzewa się zgrupowanie Cozy Bear, które jest powiązane z rosyjskimi służbami specjalnymi – informuje The Washington Post powołując się na własne źródła.

Hakerzy mogli sfałszować aktualizację programów monitorujących sieć amerykańskiej firmy SolarWinds, która obsługuje amerykański rząd.

Według doniesień mediów skala ataku była na tyle potężna, że ​​zareagowała na niego nawet Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA – odbyło się oddzielne spotkanie. Urzędnicy i eksperci próbują ustalić, jakie inne organy władzy mogły zostać ofiarami ataku, podczas którego hakerzy mogli ukraść tajne dane.

Nawiasem mówiąc, amerykańskie media nazwały cyberatak „najbardziej wyrafinowanym” ze wszystkich znanych przypadków kradzieży danych rządu amerykańskiego przez rosyjskie służby specjalne po latach 2014-2015.

Jagiellonia.org