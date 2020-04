Rosyjska „pomoc” dla USA, czyli dezinformacja COVID-19

Stany Zjednoczone zakupiły od Rosji produkty medyczne do walki z epidemią koronawirusa – poinformował amerykański Departament Stanu. – W trakcie rozmowy telefonicznej między prezydentami Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem USA zgodziły się nabyć od Rosji konieczny medyczny sprzęt, w tym respiratory i środki ochrony indywidualnej – oznajmiła rzeczniczka Departamentu Stanu, Morgan Ortagus. W oświadczeniu podkreśla się również, że w przeszłości USA i Rosja okazywały sobie nawzajem pomoc humanitarną w kryzysowych sytuacjach i zamierzają to robić również w przyszłości. O tym, że Rosja wysłała do USA wojskowy samolot transportowy ze sprzętem i materiałami medycznymi do walki z COVID-19, poinformował 30 marca Donald Trump. – Rosja przysłała nam bardzo duży samolot z ładunkiem sprzętu medycznego, co było bardzo miłe – oznajmił prezydent USA. Nie powiedział jednak nic bardziej szczegółowego na temat tego transportu. Za to 31 marca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Trump i Putina porozumieli się o wysłaniu medycznego wsparcia podczas rozmowy telefonicznej 30 marca – przy czym Pieskow nazwał to „pomocą o humanitarnym charakterze”, którą „z uznaniem przyjął” prezydent USA.

Oświadczenie Departamentu Stanu pokazuje, że Pieskow kłamał mówiąc o „pomocy”. Przewieziony ładunek został zakupiony, a nie podarowany przez Rosję, więc trudno to nazywać „humanitarną pomocą”. Ale to kolejny podobny w ostatnich tygodniach przypadek, gdy Rosjanie dezinformują czy wręcz kłamią na ten temat. I wykorzystują sytuację, by tak naprawdę tanimi gestami budować pozytywny wizerunek w świecie i jednocześnie uderzać w wizerunek Zachód – zwłaszcza podważając jego jedność. W marcu Rosja wysłała do Włoch 15 samolotów ze sprzętem i wojskowymi medykami – szybko włoskie media ustaliły, że ta pomoc jest niewiele warta. Ale propagandowy skutek był potężny. Pamiętać należy, że Rosja nie jest jedynym krajem, który mimo walki z COVID-19 na własnym podwórku, wysyła dostawy medycznego sprzętu za granicę. To samo robią USA, Niemcy, Francja czy Chiny. Ale tylko Chiny – i jeszcze bardziej- Rosja robią z tego propagandową kampanię. Widać Kreml uznał, że globalna pandemia to świetny moment, by tanimi chwytami poprawić wizerunek Rosji na Zachodzie i przekonać co najmniej niektóre zachodnie kraje do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję po aneksji Krymu w 2014 roku.