Rosjanie nie chcą krajowej szczepionki przeciwko koronawirusowi

Rosjanie, wbrew temu na co liczy Putin, wcale nie ufają swoim władzom. Aż 54 proc. spośród ankietowanych odpowiedziało, że nie chce zaszczepić się rosyjską szczepionką przeciwko koronawirusowi.

Rosjan pytano o to, czy zgodzą się na szczepienie, jeśli będzie to dobrowolne oraz bezpłatne. Tylko 38 procent odpowiedziało: tak. 54 proc. jest przeciwnych szczepieniu a 6 procent nie ma w sprawie zdania. 2 procent jest przeciwne szczepieniom w ogóle.

Zapytani o to, jakie uczucia budzi w nich fakt, że Rosja opracowała szczepionkę, tylko 18 proc. odpowiada, że jest to „duma”. 9 proc. wyraża radość, zaś 13 proc. - zaufanie. Dla dziesięciu procent jest to obojętne.

Jednocześnie 20 proc. Rosjan wskazuje na nieufność, tyle samo odczuwa wątpliwości, a aż 6 proc. - strach. 2 proc. z nich nie ma zdania i tyle samo nie wiedziało o szczepionce.

dam/PAP,Fronda.pl