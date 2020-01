Rosja zamyka granicę z Chinami. Chodzi o koronawirusa

Wczoraj prezydent Rosji Władimir Putin wezwał swój rząd, ministerstwo zdrowia i chroniący prawa konsumentów urząd Rospotriebnadzor do uczynienia wszystkiego, co tylko możliwe, aby uniemożliwić przedostawanie się koronawirusa na teren Rosji.

- Dobrze wiemy, że praktycznie we wszystkich krajach świata, w tym w naszym kraju, co roku tracimy ludzi z powodu zapalenia płuc i grypy, dlatego mamy przed sobą wspólne zadanie zminimalizowania tych strat

- Jeśli chodzi o nowego koronawirusa, to specyfika polega na tym, iż jest to nowe zjawisko i powstaje pytanie, na ile jesteśmy gotowi na to wyzwanie