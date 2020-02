Rosja bierze Serbię? Belgrad coraz dalej od Zachodu

Serbsko-rosyjska współpraca wojskowa jest coraz lepsza i obie strony chcą nadal podnosić ją na coraz wyższy poziom – ogłosiło Ministerstwo Obrony Serbii po wizycie delegacji rosyjskiej z ministrem obrony Siergiejem Szojgu na czele, do której doszło 17 lutego. Serbia chce mieć silną armię, bo to jest gwarancją stabilności i neutralności – mówił podczas spotkania z Szojgu jego serbski odpowiednik Aleksandar Vulin. Rosjanin zapewniał, że Moskwie zależy na rozwijaniu relacji wojskowych z Belgradem. Vulin należy do najbardziej prorosyjskich polityków w rządzie serbskim. To było już jego dziewiąte spotkanie z Szojgu, od kiedy został ministrem obrony (czerwiec 2017). W dniu, w którym Szojgu gościł w Belgradzie, przywódca bośniackich Serbów Milorad Dodik ogłosił zamiar wyjścia Republiki Serbskiej z federacyjnego państwa Bośnia i Hercegowina. Gdyby do tego doszło, kolejnym krokiem mogłoby być zjednoczenie Republiki Serbskiej z Republiką Serbii. Ale to by oznaczało największy kryzys na Bałkanach od wielu lat – byłoby to bowiem pogrzebanie porozumień pokojowych kończących wojnę w Bośni i Hercegowinie.