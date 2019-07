Roman Giertych: ,,Policja broniła pedałów''. Ktoś jeszcze to pamięta?

robaczek 24.7.19 9:37

KATOLICY POLSCY = FASZYCI





podziekujcie za ten obraz:



- swojej piekniej mlodzierzy!! tcyh łysych wyklętych patriotów!

- swojej pieknej grupie seniorów! tych zaplutych zgorzknialych dziadków którzy winią cały świat za swój smutek!

- Kosciołowi w Polsce! samani którym ego zasłoniło cel ich egzystencji i wartosci które mialy nimi kierowac!

- PIS owi i jego wodzowi za zmanipulowanie waszych głów! co 4 lata szczują was na inną grupe społeczną obwiniając ich za wszystkie wasze niepowodzenia i nieudacznictwo

! lykacie jak dzieci!!



KILKA TYSIECY OSOB ZAGRAZA KULTURZE 40 MLN KRAJU? -- geje i uchodcy!!





poważnie az tak słabe są te wasze wartosci?

az tak słaba jest wasza wiara?

az tak slaby wpływ macie na wychowanie waszych dzieci?





i ostatnie:



POWAZNIE MYSLICIE ZE MOZNA KOGOS PRZEKONAC DO HOMOSEKSUALIZMU?



musieliscie chyba sami poczuc takie zagrozenie !! ;]





miski no!!!! ciągnie was zwyczajnie na męski seksik! ;]







pamietajcie:



TĘPĄ MASĄ NAJŁATWIEJ ZARZADZAĆ PRZEZ STRACH







frajerzy