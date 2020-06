Rolnicy docenili pracę prezydenta Andrzej Dudy

22.6.20 13:01

A jeszcze raz...



Tygodnik "Do Rzeczy", dzisiejszy nr, str. 9, cykl: "dwaj panowie g".



"...Nie wiemy czy oglądacie Tefaueny24. A jeśli oglądacie, to nie wiemy, czy zwróciliście uwagę na to co my. Otóż ostrze krytyki tej stacji wymierzone w dobrą zmianę bardzo się ostatnio stępiło. Co bardzo nas zaintrygowało i postanowiliśmy zasięgnąć złych języków. Tym razem przy Wiertniczej. I jakież było nasze zdumienie, kiedy okazało się, że nie tylko my zwróciliśmy uwagę na tajemniczą przemianę.



Oto, co usłyszeliśmy. Otóż kowboje - a tego określenia używa się wobec amerykańskich właścicieli stacji - mieli wyrazić oczekiwanie, że stacja będzie informować obiektywnie i zachowywać równe odległości do obu stron sporu politycznego w Polsce. Nieszczęśni pracownicy Tefauenów czują się więc jak scjentolodzy, którym kazano nagle reklamować papieża. Gorzej nawet. Podobno padła też delikatna sugestia, że szczególnie najbliższa wizyta prezydenta Andrzeja Sebastiana w Białym Domu nie powinna być relacjonowana ze szkodą dla amerykańskich interesów. Nie możemy się doczekać."



No i co ze słynnym już na całą galaktykę "obiektywizmem" Tefauenów? Interesy, interesy, interesy... he, he, he... A jeść się chce... i to dobrze...



Ps.

Wygląda na to, że z "obiektywizmu" to został już tylko der Onet.