Rocznica konferencji w Jałcie. Niezwykle mocne słowa gen. Pattona o Rosji: Barbarzyńcy. Wyssali krew z Polski

11.2.20 16:43

Czytałam "Gry wojenne. Patton, Monty i Rommel" Terryego Brightona. Oprócz tego, że był wyśmienitym żołnierzem i generałem, Patton był też znakomitym analitykiem politycznym i wizjonerem. Bez wątpienia, jako jeden z pierwszych trafnie ocenił czym był ówczesny sowiecki bolszewizm, jakich spustoszeń dokona w następnych dekadach i jakich strat dozna nasza cywilizacja za wieloletnie pobłażliwe traktowanie bolszewickich Hunów w powojennym świecie.



Nigdzie się nie pomylił. Homo sovieticus do dziś zagrażają klasycznej cywilizacji europejskiej. Odradzają się nieustannie niczym Hydra i również nieustannie niosą zło narodom, w obrębie których zakorzenili się unicestwiając wcześniej ich elity intelektualne. To zdarzyło się również w Polsce, gdzie z pomocą sowieckich bolszewików przez pół wieku zdemolowali moralnie i intelektualnie sporą część narodu. Do dziś mają swoich UB-eckich i PRL-owskich następców, pokolenie resortowych dzieci i ich sługusów.



Według mnie ponadto uderzająco podobny do Pattona jest Donald Trump. Nie tylko zewnętrznie, lecz przede wszystkim swoim nieugiętą wrogością do komunizmu, a w obecnych czasach, do lewactwa, które jest kontynuatorem sowieckiego bolszewizmu.