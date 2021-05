Rewolucja w Platformie? Zbuntowało się 51 parlamentarzystów

Grupa 51 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej przygotowała list otwarty do swoich koleżanek i kolegów, w którym wzywają do „poważnej debaty”, prowadzącej do „wieloaspektowej przemiany wewnętrznej”. Tymczasem sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński przekonuje, że to… „nic nadzwyczajnego”.

Sygnatariusze listu żądają podjęcia wewnętrznego dialogu w Platformie Obywatelskiej, który ma prowadzić do daleko idących zmian w ugrupowaniu.

- „Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów”

- przekonują.

Pod listem podpisało się 51 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. W tym m.in. były lider PO Grzegorz Schetyna czy obecny wiceszef partii Bartosz Arłukowicz.

Grupa polityków KO o potrzebie daleko idących zmian. Dużo mocnych nazwisk przeciwko Borysowi Budce. https://t.co/Ss8ewiwTAf pic.twitter.com/wzoXGHKWMl — Marcin Dobski (@szachmad) May 7, 2021

O sprawę pytany był na antenie Trójki Polskiego Radia sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, który jednak nie widzi powodów do niepokoju.

- „To nic nadzwyczajnego, że w PO odbywa się dialog wewnętrzny”

- zapewnia polityk.

