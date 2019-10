Rewolucja w Kościele. Zaskakujący sondaż

Prawdziwy katolik 12.10.19 10:26

Można trąbić 24 godz. na dobę i podawać przykład kościołów protestanckich, gdzie brak celibatu niewiele zmienia ani nie zwiększa liczby powołań a mimo to komuś bardzo zależy na przeforsowaniu tego bzdetu. Komu? Duchom nieczystym i tym co do nich należą.