Reportaż TVN. Poznański szpital zawiadamia prokuraturę

Bartłomiej Gruzka z poznańskiego szpitala im. J. Strusia zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z reportażem stacji TVN.

Chodzi o jeden z odcinków programu „Uwaga” zatytułowany „Pacjenci szpitala w Poznaniu: W nocy jesteśmy sami. Ludzie umierają”. Wskazano w nim, że pacjenci w porze nocnej na oddziale zostają sami i nikt się nimi nie opiekuje. Chorzy mieli bezskutecznie wzywać pomocy. W materiale ukazano między innymi starszego mężczyznę, leżącego na szpitalnej podłodze. Inny mężczyzna miał przez dziewięć dni nie być poddawany dializie mimo jego złego stanu zdrowia.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie szpitala napisano:

„Protestujemy przeciw nierzetelnemu dziennikarstwu, kreującemu nieprawdziwy i haniebny wizerunek Szpitala i jego Pracowników”.

Dyrektor placówki podkreślał, że to sprawa honoru:

„Pokażmy, że w naszej trosce o pacjentów utrzymujemy niezmiennie wysoki standard opieki medycznej”.

Szpital zapowiada także protesty do Rady Etyki Mediów, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także zarządu TVN.

Tymczasem we wtorek w trakcie sesji Rady Miasta Poznania prezydent Jacek Jaśkowiak odnosząc się do materiału zapowiedzieli przeprowadzenie kontroli wszystkich elementów wskazanych w reportażu. Poinformował również, że do szpitala nie wpłynęły żadne skargi od pacjentów.

za:PAP,dorzeczy.pl