Rektor UMK odwołał skandaliczną decyzję. Prof. Nalaskowski wraca do pracy

Nasze maile poskutkowały ! Czerwona zaraza się ugięła. Teraz czas aby tego durnowatego rektora posłać na zieloną !

Dla przypomnienia treść maila:

E-mail: [email protected]

Do Profesora Andrzeja Tretyna

Panie Profesorze,

To, co pan zrobiłeś Profesorowi Aleksandrowi Nalaskowskiemu to akt homoterroryzmu przeciwko wolności słowa. Jeśli jesteś pan rektorem i nie rozumiesz pan znaczenia słowa „wolność”, to nie dziwię sią, że polskie wyższe uczelnie plasują się poza 500 wyższymi uczelniami na świecie. Pan jesteś zwykłym szkodnikiem, którego Polacy powinni wywieźć na taczce z UMK. Oczywiście dopisujemy pana do naszej listy najgłupszych profesorów w Polsce. Oto ona: prof. Jan Hartman – kretyn, zw. LGBT, prof. Monika Płatek, UW (w rodz. Homoseksualnych rodzi sięwięcej dzieci niż w hetero), prof. Joanna Senyszyn – zw. Lewactwa i LGBT, prof. Wojciech Sadurski - należy do Homo insipiens, prof. Magdalena Środa - należy do Homo insipiens, prof. Hanna Gronkiewicz Waltz – prof. złodziej, prof Danuta Huebner ( ue = ü), należy do Homo insipiens, prof. Andrzej Zoll – prawnik z wywróconym muzgowiem, prof. Tomasz Nałęcz – należy do Homo insipiens, prof. Radosław Markowski – prof. debil, prof. Jadwiga Staniszkis – feministka, prof. Marcin Matczak – mężczyńni mogą rodzić, prof. Ireneusz Krzemiński – wysoki poziom neurotyczności, prof. Ewa Marciniak – wysoki poziom neurotyczności), prof. Andrzej Tretyn – zwolennik LGBT, przeciwnik wolności.

Wierzymy, że po wyborach 13.10.2019 ministrem nauki i szkolnictwa wyższego zostanie Antoni Macierewicz, który przeprowadzi lustrację i takim jak pan da 3 dni do podania się do dymisji, spakowania manatków i opuszczenia Uczelni, podobnie jak zrobił to już z rektorem Akademii Wojskowej w Warszawie !

Jeśli pan się uprze i nie odwoła pańskiej decyzji o zawieszeniu Prof. Aleksandra Nalaskowskiego za jego artykuł, podejmiemy kolejne kroki przeciwko panu .



Bez pozdrowień,

#"SilniejsiRazem"