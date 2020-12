Rekordowe środki dla Polski. Prof. Rau: Gratuluję!

Za pośrednictwem mediów społecznościowych minister spraw zagranicznych, prof. Zbigniew Rau pogratulował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu udanych negocjacji w Unii Europejskiej. Dyplomata podkreśla, że udało się uzyskać dla Polski rekordowe środki z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Polska wraz z Węgrami nie zgadzały się na powiązanie unijnych funduszy z tzw. mechanizmem praworządności, co wraz z Parlamentem Europejskim forsowała niemiecka prezydencja. Rządy tych dwóch państw zagroziły zawetowaniem pakietu budżetowego, jeśli rozporządzenie ws. warunkowości nie zostanie zmienione.

Na zakończonym dziś szczycie UE udało się jednak osiągnąć kompromis. Polska z Węgrami nie zawetowały budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy. W zamian, do mechanizmu praworządności dodana została deklaracja, która ma zapewnić, że będzie mógł on zostać użyty wyłącznie w przypadku sprzeniewierzania unijnych funduszy, a nie jedynie samych wątpliwości co do ogólnego stanu praworządności w państwie członkowskim. Mechanizm zostanie też zaskarżony do TSUE, a do czasu wypowiedzi Trybunału państwa zobowiązały się z niego nie korzystać.

W ramach wynegocjowanego budżetu do Polski trafi teraz 770 md zł, które mają stać się impulsem w podniesieniu gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią.

Sukcesu w unijnych negocjacjach pogratulował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu szef MSZ, prof. Zbigniew Rau. Minister zaznacza, że udało się jednocześnie pozyskać dla Polski rekordowe środki i ograniczyć mechanizm praworządności tak, by był on dla nas narzędziem bezpiecznym i nie mógł zostać użyty w celu wywierania politycznego nacisku.

- „Gratuluję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu rezultatu negocjacji w Brukseli! Pozyskamy rekordowo wysokie środki, a mechanizm warunkowości będzie ograniczony precyzyjnymi kryteriami i będzie dotyczył tylko ochrony budżetu. Zawsze warto walczyć o interesy Polski!” – napisał dyplomata na Twitterze.

kak/Twitter