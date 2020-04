Redukcja wydobycia ropy. Rosja ma poważny problem

Eksperci, ale też na przykład wiceszef Łukoilu Leonid Fiedun, twierdzą, że Rosja może zmniejszyć wydobycie nie więcej niż o 300-400 tys. baryłek ropy dziennie – bez poważniejszych szkód dla sektora. Tymczasem zgodnie z porozumieniem OPEC+ ma to być, w dwóch pierwszych miesiącach, aż 2,5 mln baryłek. Czyli niemal osiem razy więcej niż ograniczenia, jakie Rosja brała na siebie w ostatniej fazie OPEC+, do końca marca. Taka redukcja uderzy oczywiście w kondycję koncernów naftowych, ich zyski, ale też w budżet Rosji – wszak zyski z eksportu ropy odpowiadają za jedną trzecią PKB. Rosja ma tego surowca sprzedawać mniej, no i po rekordowo niskich cenach. Ale o ile poziom popytu i poziom cen na światowym rynku może ulec dość szybko poprawie, to inna konsekwencja głębokiego cięcia wydobycia może mieć większy i trwały – negatywny – wpływ na rosyjski sektor naftowy.