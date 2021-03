Razem z lockdownem rząd wydłuża pomoc dla przedsiębiorców

Od soboty w całym kraju ponownie zaostrzono obostrzenia epidemiczne. Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk wyjaśniła w programie „Money. To się liczy”, w jaki sposób rządzący zrekompensują straty zamkniętych hoteli, kin czy sklepów.

W związku z rosnącą ilością nowych zakażeń koronawirusem rządzący zdecydowali się wprowadzić kolejny lockdown na terenie całego kraju. Wiceminister Olga Semeniuk podkreślała w programie „Money. To się liczy”, że razem z tą decyzją rządzący kierują też wsparcie do poszkodowanych przedsiębiorców.

- „Umorzenie 7 mld zł z tarczy 1.0 to bardzo duże odciążenie. Ponadto przedłużenie instrumentów wsparcia w ramach tarczy branżowej, na którą był duży popyt w zakresie ZUS, postojowego, dotacji do 5 tys. zł i dopłat do kosztów pracownika. (...) Środki będą zabezpieczone do czasu trwania lockdownu”

- wyjaśniła wiceminister.

kak/money.pl