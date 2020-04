Raport: Ponad 200 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Nie żyje 5 osób

ladychapel 15.4.20 10:25

Trochę rzeczywistości bez propagandy....

Co do danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia!

Liczby oficjalnie prezentowane przedstawiają maksymalnie ok 5 % zachorowań, zgonów . I to są dane z przed paru dni, bo ok. 6 dni czeka się na wynik testów. Nie bada się też osób zmarłych ani nie bada się osób ze słabymi objawami....

Brak odpowiedniej ilości testów oraz kodowanie rozpoznań uniemożliwia wgląd w prawdziwą sytuację. Problem kodowanie NIE JEST winą lekarzy, to wina braku przeprowadzanych testów. Nie można postawić diagnozy COVID 19 bez zrobionego testu..... ( W chwili obecnej)

Apeluję do lekarzy! Wpisujcie w historiach choroby, aktach zgonu oba kody (W zależności od sytuacji )! U07.1 oraz U07.2 Nieważne co podaje ministerstwo !

NIE MOŻEMY ZATAJAĆ PRAWDY Z POWODU jakiegoś przepisu!



