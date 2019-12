Raport na temat Theodora McCarricka po Nowym Roku

Na spotkaniu z papieżem Franciszkiem w zeszłym tygodniu amerykańscy biskupi z Midwestu spytali ojca świętego o raport z dochodzenia na temat byłego kardynała Theodore’a McCarricka. Watykan zapowiedział analizę akt dotyczących nadużyć seksualnych McCarricka jeszcze w październiku 2018 roku.

Wcześniej, na listopadowym zgromadzeniu biskupów amerykańskich, kardynał O’Malley zapowiadał publikację raportu, jeśli nie przed Bożym Narodzeniem, to na początku roku 2020. Potwierdził też, że widział w Watykanie „ogromny dokument”, który był tłumaczony na włoski, by przedstawić go papieżowi Franciszkowi.