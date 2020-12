Rafał Ziemkiewicz: ,,Mechanizm praworządności''? To już było! W Jałcie

„Żeby móc z historii wyciągać nauki, to trzeba własną historię znać” – mówi w nowym odcinku swojego wideobloga Rafał Ziemkiewicz. Dziennikarz przypomina wydarzenie z historii, które rzuca bardzo wiele światła na trwające w UE negocjacje ws. tzw. mechanizmu praworządności.

Chodzi o Konferencję w Jałcie, na której premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt „oddali” Polskę Józefowi Stalinowi. Rafał Ziemkiewicz zwraca uwagę, że mało kto rozumie dziś, dlaczego nigdy USA ani Wielka Brytania nie zakwestionowali postanowień dot. Polski.

- „Stalin dostał Polskę do swojej strefy wpływów, ale pod warunkiem. Churchill z Rooseveltem stanowczo zażądali: w Polsce mają się odbyć wolne, demokratyczne wybory”.

Stalin się na to zgodził, ale pod jednym warunkiem. Zastrzegł, że nie będą mogły w wyborach startować partie, które kolaborowały z Hitlerem. Na to naturalnie się zgodzono. Szkopuł tkwił w tym, że to właśnie Stalin miał decydować, kto z Hitlerem kolaborował.

- „Polacy w Londynie oburzyli się […] usiłowali wyperswadować Churchillowi, że nie było w Polsce nigdy żadnej partii ani żadnej siły, która by kolaborowała z hitlerowskimi okupantami. […] Churchill rżnął głupa i mówił: no skoro nie było u was kolaborantów, to czego wy się obawiacie? Czyż byście byli przeciwni temu oczywistemu ustaleniu szczytu w Jałcie, że w demokratycznych wyborach nie będą mogli brać udziału ci, którzy kolaborowali z Hitlerem?” – przypomina Ziemkiewicz.

- „W ten sposób Sowieci uzyskali pełną legalność dla tego, co robili w Polsce” – dodaje publicysta.

Dokładnie to samo dzieje się dziś w kwestii tzw. mechanizmu praworządności.

- „Jest to dokładnie ten sam chwyt retoryczno-polityczny, który już raz na Polakach zastosowano. Nie dajmy się ogłupić, nie dajmy się zastraszyć” – apeluje dziennikarz.

W komentarzach pod filmem jeden z internautów napisał: „ten film powinien dotrzeć do każdego”. Z tym trzeba się zgodzić, dlatego polecamy Państwu komentarz Rafała Ziemkiewicza na temat kwestii najważniejszych, bo dotyczących polskiej suwerenności.

kak/YouTube – Rafał Ziemkiewicz