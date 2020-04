Rafał Ziemkiewicz chwali dzisiejsze wystąpienie Tuska

Asmo 28.4.20 17:29



Jakże my Polacy cieszyliśmy się, kiedy do kraju wracali Sobieski spod Wiednia, Kościuszko, czy Piłsudski, Paderewski ..... i jakże my Polacy cieszymy się, gdy po 2 kadencjach król Europy Tusk stchórzył , zdradził wiernych PO kumpli i durnowatych jego zwolenników - wręcz miłośników, postanawiając nie wrócić do kraju !

Jakie szczęście ! Jeszcze nigdy nie przeżyliśmy takiej ulgi i radości z tego, że rudy polski niemiec, który zrobił dla Polski tyle złego, tyle nienawiści, który ma smoleńską krew na rękach, dla którego Polskość jest nienormalnością, okazał się tchórzem i zdezerterował !

My Polacy wierzymy, że w niedalekiej przyszłości CBA zapuka do jego drzwi z „zaproszeniem” na przesłuchanie przed Trybunałem Stanu ! Jesteśmy szczęśliwi i czekamy aż reszta PO-je-bów pójdzie w jego ślady – w ślady jedynego ich idola !!! Granice są otwarte !!!